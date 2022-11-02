طلاب في طهران يقتحمون مكتب رئيس الجامعة ويطالبونه بالاستقالة

وواصل الطلاب في مختلف الجامعات في جميع أنحاء البلاد احتجاجاتهم اليوم، ونظّموا إضراباً وتجمعات احتجاجية، حيث شملت الاحتجاجات جامعة الزهراء بطهران، وجامعة طهران شمال، وأمير كبير، وجامعة يزد، وجامعة طهران، وبهشتي، والجامعات الحرة غربي العاصمة، وجامعة علامة طباطبائي، وجامعة شريف، وجامعة أصفهان، وجامعة آمل، وجامعة خوارزمي وجامعة مشهد.