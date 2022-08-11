كوريا الجنوبية تأسف لاتهام نظيرتها الشمالية بنقل فيروس كورونا لها

عبرت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، عن أسفها البالغ لاتهام نظيرتها الشمالية، لها بالتسبب في تفشي فيروس كورونا لديها، وتهديدها باتخاذ خطوة انتقامية غير محددة.
وذكرت وسائل إعلام بيونغ يانغ، في وقت سابق من اليوم، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، عقد اجتماعًا أمس، وأعلن الانتصار في الحملة ضد فيروس كورونا.
وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء: إنه خلال الاجتماع أكدت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يو جونغ، التي تشغل منصب نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، تأكيد بيونغ يانغ، أن المنشورات التي تأتي من كوريا الجنوبية، كانت تنقل الفيروس إلى كوريا الشمالية، مؤكدة الحاجة لاتخاذ إجراءات مضادة "انتقامية مميتة".
وقال مسؤول بوزارة الوحدة الكورية الجنوبية: إن الحكومة "تعرب عن أسفها البالغ لتصريحات كوريا الشمالية المتغطرسة، والتي تحمل لهجة التهديد بناء على مزاعم متكررة لا أساس لها بشأن تدفق فيروس كورونا خلال الاجتماع الخاص بمراجعة إجراءات مكافحة كورونا".
وأكدت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أنها تحافظ على وضع استعداد "صارم" وتستعد "للاحتمالات المختلفة".