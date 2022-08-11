كوريا الجنوبية تأسف لاتهام نظيرتها الشمالية بنقل فيروس كورونا لها

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء: إنه خلال الاجتماع أكدت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يو جونغ، التي تشغل منصب نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، تأكيد بيونغ يانغ، أن المنشورات التي تأتي من كوريا الجنوبية، كانت تنقل الفيروس إلى كوريا الشمالية، مؤكدة الحاجة لاتخاذ إجراءات مضادة "انتقامية مميتة".