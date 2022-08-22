الإضرابات في بريطانيا تهدد بـ"اضطرابات خطيرة" في سلاسل الإمداد

وأشار رئيس الفرع اللوجستي في النقابة روبرت مورتون إلى أن التحرّك الذي بدأ الأحد في ميناء فيليكستو (شرق إنجلترا) ويتوقع أن يستمر ثمانية أيام "يمكن أن ينتهي بعد ظهر اليوم إذا وافق أرباب العمل على مقابلتنا لإجراء مفاوضات جادة".