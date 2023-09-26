"أردوغان": سنتعاون مع إسرائيل في التنقيب عن الغاز بالمتوسط.. و"نتنياهو" يزور تركيا قريبًا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن بلاده ستتعاون مع إسرائيل في التنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط.
وكشف أردوغان، على متن الطائرة خلال رحلة عودته من إقليم ناختشيفان الأذري، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد يزور تركيا خلال أكتوبر أو نوفمبر المقبليْن.
ولفت -وفق "روسيا اليوم"- إلى أن تركيا ستتعاون مع إسرائيل في عمليات التنقيب عن الغاز في شرقي البحر الأبيض المتوسط؛ لكن أماكن التنقيب وآلياتها سيتم تحديدها خلال اجتماعات تتم بين الطرفين التركي والإسرائيلي.
وقال أردوغان: إن الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية، هو الطريق الأفضل لإرساء الاستقرار والسلام في المنطقة.
وفي سياق آخر، أكد أردوغان أن بلاده تبذل جهودًا كبيرة من أجل فتح ممر زانغيزور (بين أذربيجان وإقليم ناختشيفان وتركيا ويمر عبر أراضي أرمينيا) في أقرب وقت ممكن؛ معتبرًا أن وصول إشارات إيجابية من إيران بخصوص فتح ممر زانغيزور، هو أمر مفرح بشكل كبير.
وفي العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، قال الرئيس التركي: "نحن الآن ننتظر موقفًا وردًّا واضحًا من الجانب الأمريكي، بخصوص بيع تركيا طائرات F-16.. وأقول للجانب الأمريكي: إن كان لديكم الكونجرس، فإن لدينا برلماننا أيضًا".
وفي الشأن الداخلي، أكد أردوغان ضرورة أن تتخلص تركيا من دستور الانقلاب العسكري؛ آملًا في التوصل لتوافق حول صيغة الدستور الذي أعددناه.