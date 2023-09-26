"أردوغان": سنتعاون مع إسرائيل في التنقيب عن الغاز بالمتوسط.. و"نتنياهو" يزور تركيا قريبًا

وفي سياق آخر، أكد أردوغان أن بلاده تبذل جهودًا كبيرة من أجل فتح ممر زانغيزور (بين أذربيجان وإقليم ناختشيفان وتركيا ويمر عبر أراضي أرمينيا) في أقرب وقت ممكن؛ معتبرًا أن وصول إشارات إيجابية من إيران بخصوص فتح ممر زانغيزور، هو أمر مفرح بشكل كبير.