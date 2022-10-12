تُطلِق ملوثات إشعاعية تداعياتها قاتلة.. ما الأسلحة النووية التكتيكية؟

مخزونات الدول

تمتلك الكثير من القوى النووية حول العالم أسلحة تعتبر منخفضة القوة أو من المفترض استخدامها في ساحة المعركة، وفقًا لتقرير صدر في مارس عن مؤسسة "خدمة أبحاث الكون"، تمتلك الولايات المتحدة ما يقرب من 230 سلاحًا نوويًا غير استراتيجي، تتضمن نحو مائة قنبلة بي61 يجري نشرها مع طائرات في أوروبا، فيما تمتلك روسيا ترسانة تضم ما يتراوح بين ألف وألفي رأس حربي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية.