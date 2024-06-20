يشاهدها عشرات ملايين الأميركيين.. ماذا يخبئ "بايدن" و"ترامب" لبعضهما في المناظرة الأولى؟

ويهدف "ترامب" في المناظرة، التي يتوقع أن يشاهدها عشرات ملايين الأميركيين أو معظم الناخبين المحتملين، إلى طمأنة الناخبين بأنه يمكن أن يكون قائدًا أكثر استقرارًا وفعالية من خلفه، على الرغم من القضايا القانونية، التي تحيط به والنهج السياسي، الذي يثير الانقسام بشدة، وركز جزء من تحضيره للمناظرة على الخطاب وليس على السياسة، وقد واجه "ترامب" صعوبات في مناقشات السياسة في الماضي، وفضل التهرب والتعميم - خاصة دون وجود تلقين، وكان سريعًا في إظهار العدوانية في المناظرات السابقة، بما في ذلك التحدث فوق خصومه، والهجوم على المنسقين، وهي تحركات علقت في أذهان المشاهدين في الأشهر، التي تلت ذلك.