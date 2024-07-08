ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 38193 شهيداً

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 40 فلسطينياً وإصابة 75 بجروح مختلفة، وارتكاب ثلاث مجازر ضد العائلات، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة في جميع مناطق قطاع غزة.