المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر ترحب بقرار مجلس الأمن اعتماد المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة

وناشد التويجري؛ في ختام بيانه، المجتمع الدولي بكل مكوناته، تكثيف مساعداته الإنسانية العاجلة والتنموية لقطاع غزة، معرباً عن شكره وتقديره لكل مَن قدّم العون لسكان القطاع منذ بدء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023م، الذي استمر على مدى 220 يوماً، وراح ضحيته عشرات الآلاف من القتلى ومئات الآلاف من الجرحى، وتشريد ما يربو على 2,5 مليون فلسطيني، وتدمير منشآت مدنية وخدمية وصحية وتعليمية، ومصادر الطاقة، ومشروعات المياه، وتلويث التربة، والحد من المنتجات الزراعية.