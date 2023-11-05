"بايدن.. لا يمكنك الاختباء".. مناهضون لجرائم إسرائيل يلطخون البيت الأبيض بـ"الأحمر"!

وبدأت الحشود بالتجمع في ساحة الحرية قرب البيت الأبيض بعد الظهر، ثم بدأ الاحتجاج بدقيقة صمت عندما رفع المتظاهرون ملصقًا كبيرًا عليه أسماء الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بدء القصف الإسرائيلي المكثف.