بعد تكذيب رسمي.. مراسلة "سي إن إن" تعتذر عن نشرها رواية "أطفال مقطوعي الرأس" التي أطلقتها "إسرائيل"

وكتبت على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "بالأمس، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: إنهم يؤكدون أن حماس قطعت رؤوس الأطفال، لكن اليوم تقول السلطات الإسرائيلية: إنها لا تستطيع تأكيد المعلومات المتعلّقة بالأطفال المقطوعة الرأس. يجب أن أكون أكثرَ حذرًا فيما يتعلق بالصياغة في المستقبل.. وأنا أعتذر".