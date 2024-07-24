حصيلة ضحايا العدوان على غزة ترتفع إلى 39145 شهيدًا و90257 مصابًا

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 39145، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.