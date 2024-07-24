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حصيلة ضحايا العدوان على غزة ترتفع إلى 39145 شهيدًا و90257 مصابًا

استشهاد 55 وإصابة 110 آخرين إثر 3 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية
حصيلة ضحايا العدوان على غزة ترتفع إلى 39145 شهيدًا و90257 مصابًا
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أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 39145، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر وفق وكالة الأنباء الفلسطينية، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 90257 منذ بدء العدوان؛ في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 55، وإصابة 110 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات؛ حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

غزة
ضحايا العدوان الإسرائيلي

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