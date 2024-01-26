الحكم الابتدائي والتدابير الطارئة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بحق إسرائيل

أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً ابتدائياً وتدابير طارئة بحق إسرائيل في الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية، فما هي هذه التدابير؟
اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية.
ضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة.
منع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية.
عدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها.
تقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بمدى تطبيقها لهذه التدابير والأحكام.