علماء: 2023 الأعلى حرارة منذ 125 ألف عام

قال علماء بالاتحاد الأوروبي اليوم إنه "من شبه المؤكد" أن العام الحالي سيكون الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة منذ 125 ألف عام، بعدما أظهرت بيانات أن الشهر الماضي (أكتوبر) كان الأشد حرارة في العالم خلال تلك الأعوام.