النمسا تعلن طرد 4 دبلوماسيين روس: شخصيات غير مرغوب فيها

أعلنت النمسا، اليوم الخميس، طرد 4 دبلوماسيين روس، موضحةً أنهم أصبحوا من الشخصيات غير المرغوب في وجودها على أراضيها.
وبحسب وكالة "رويترز"، قال بيان أصدرته وزارة الخارجية النمساوية ونُشِر في صفحتها على "تويتر": يوجد بين هؤلاء الدبلوماسيين موظفان من السفارة الروسية ارتكبا "أعمالًا لا تتفق مع وضعهما الدبلوماسي".
وأضاف البيان: الأمر يتعلق بدبلوماسيين آخرين من أعضاء البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة في فيينا.
وتابع بيان الخارجية النمساوية: يجب على الدبلوماسيين الروس الأربعة مغادرة الأراضي النمساوية خلال أسبوع واحد، أي بحلول 8 فبراير الجاري".