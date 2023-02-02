النمسا تعلن طرد 4 دبلوماسيين روس: شخصيات غير مرغوب فيها

وبحسب وكالة "رويترز"، قال بيان أصدرته وزارة الخارجية النمساوية ونُشِر في صفحتها على "تويتر": يوجد بين هؤلاء الدبلوماسيين موظفان من السفارة الروسية ارتكبا "أعمالًا لا تتفق مع وضعهما الدبلوماسي".