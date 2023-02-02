العالم

النمسا تعلن طرد 4 دبلوماسيين روس: شخصيات غير مرغوب فيها

بينهما موظفان بسفارة موسكو ارتكبا "أعمالًا لا تتفق مع وضعهما"
وزارة الخارجية النمساوية
وزارة الخارجية النمساوية
سبق
سبق

أعلنت النمسا، اليوم الخميس، طرد 4 دبلوماسيين روس، موضحةً أنهم أصبحوا من الشخصيات غير المرغوب في وجودها على أراضيها.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال بيان أصدرته وزارة الخارجية النمساوية ونُشِر في صفحتها على "تويتر": يوجد بين هؤلاء الدبلوماسيين موظفان من السفارة الروسية ارتكبا "أعمالًا لا تتفق مع وضعهما الدبلوماسي".

وأضاف البيان: الأمر يتعلق بدبلوماسيين آخرين من أعضاء البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة في فيينا.

وتابع بيان الخارجية النمساوية: يجب على الدبلوماسيين الروس الأربعة مغادرة الأراضي النمساوية خلال أسبوع واحد، أي بحلول 8 فبراير الجاري".

النمسا
وزارة الخارجية النمساوية

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