مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

وفي سياق متصل، وثّقت وزارة الأوقاف الفلسطينية، اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى 23 مرة الشهر الماضي، ومنع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية 43 مرة، بالتزامن مع السماح للمستوطنين باقتحامه، ومنع المصلين من دخوله من البوابة الشرقية التي تم إغلاقها في وجه المصلين والزوار.