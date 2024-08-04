مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

اقتحم مستوطنون اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف في القدس، بأن العشرات من المستوطنين اقتحموا الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تُواصل الانتشار على مداخل مدينة القدس وعلى بوابات الأقصى.
وفي سياق متصل، وثّقت وزارة الأوقاف الفلسطينية، اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى 23 مرة الشهر الماضي، ومنع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية 43 مرة، بالتزامن مع السماح للمستوطنين باقتحامه، ومنع المصلين من دخوله من البوابة الشرقية التي تم إغلاقها في وجه المصلين والزوار.