23 ألف شهيد.. "100 يوم من العدوان على غزة".. مجازر الاحتلال تتواصل

يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 100 يوم؛ مما أدى إلى ارتقاء نحو 23 ألفًا و843 شهيدًا، و60 ألفًا و317 مصابًا، وأكثر من 8 آلاف مفقود، وتدمير المنازل والبنية التحتية.
واستُشهد اليوم عشراتُ المواطنين وأصيب آخرون، في سلسلة غارات شنتها طائرات ومدفعية وزوارق الاحتلال الحربية، على مختلف المناطق في قطاع غزة.
وتم انتشال 50 شهيدًا عقب قصف منزل يتكون من ثلاثة طوابق بصاروخين على الأقل، يؤوي عددًا من عائلات الشوبكي والزوخ والحسونة والقاسم في حي الدرج المكتظ بالسكان وسط مدينة غزة، على رؤوس ساكنيه، وتم نقل غالبية الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشفاء والمعمداني بالمدينة.
واستشهد 5 مواطنين، وأصيب 10 آخرون، بقصف مدفعي على حيي الصبرة والزيتون بالمدينة؛ وفق وكالة وفا للأنباء.
وقصفت مدفعية وزوارق الاحتلال منازل المواطنين في منطقة تل الهوى، والشيخ عجلين، جنوب غرب مدينة غزة بعدد من القذائف.
وفي منطقة السوارحة وسط القطاع، تم انتشال 3 شهداء بعد استهداف منزل غرب المخيم، إضافة إلى 6 شهداء تم انتشالهم من مخيمي المغازي والبريح، وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.
وجنوب القطاع، استشهد أكثر من 30 مواطنًا جراء غارات استهدفت منازل المواطنين وسط وشرق مدينة خان يونس، وتم نقل غالبيتهم وهم من الأطفال والنساء إلى مستشفيَيْ الأوروبي وكمال ناصر.
واستشهد على الأقل 23 مواطنًا بعد استهداف منزلين وسط مدينة رفح، ومركبة في الطريق الغربي من المدينة، غالبيتهم من النازحين، وتم نقلهم إلى مستشفيَيْ أبو يوسف النجار والكويتي.