23 ألف شهيد.. "100 يوم من العدوان على غزة".. مجازر الاحتلال تتواصل

يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 100 يوم؛ مما أدى إلى ارتقاء نحو 23 ألفًا و843 شهيدًا، و60 ألفًا و317 مصابًا، وأكثر من 8 آلاف مفقود، وتدمير المنازل والبنية التحتية.