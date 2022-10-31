إجراء موجه للصين.. أمريكا تخطط لنشر قاذفات "بي 52" الاستراتيجية في أستراليا

وأضافت الإذاعة أن الولايات المتحدة كانت تخطط لبناء منشآت في قاعدة "تندال" الجوية، في الإقليم الشمالي بأستراليا؛ لنشر هذه القاذفات ذات القدرة النووية، دون التطرق إلى موعد الانتهاء من بناء هذه المنشآت، وفقًا لـ"فرانس برس".