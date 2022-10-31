إجراء موجه للصين.. أمريكا تخطط لنشر قاذفات "بي 52" الاستراتيجية في أستراليا

ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي"، اليوم (الاثنين)، أن الولايات المتحدة تخطط لنشر ما يصل إلى 6 قاذفات من طراز "بي 52" الاستراتيجية بعيدة المدى شمالي أستراليا، في أحدث إجراء تتخذه الدولتان؛ لتعزيز العلاقات الأمنية في مواجهة الصين.
وأضافت الإذاعة أن الولايات المتحدة كانت تخطط لبناء منشآت في قاعدة "تندال" الجوية، في الإقليم الشمالي بأستراليا؛ لنشر هذه القاذفات ذات القدرة النووية، دون التطرق إلى موعد الانتهاء من بناء هذه المنشآت، وفقًا لـ"فرانس برس".
وبيّنت أنه جرى وضع خطط لبناء منشأة عمليات السرب، التي ستشتمل مناطق انتظار لـ6 طائرات، بالإضافة إلى مركز صيانة.
ولفتت الإذاعة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت عملًا دؤوبًا من قبل البلدين؛ لتعزيز علاقاتهما الأمنية طويلة الأمد؛ لمواجهة المنافسة المتزايدة بين واشنطن وبكين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.