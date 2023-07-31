الاتحاد الأوروبي يُحمّل الانقلابيين في النيجر مسؤولية أي هجوم على السفارات

حمّل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الإثنين، الانقلابيين في النيجر مسؤولية أي هجوم تتعرض له سفارات الدول الأجنبية، معربًا عن دعم التكتل للإجراءات الاقتصادية العقابية التي أعلنتها دول غرب إفريقيا في حقّ نيامي.