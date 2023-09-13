كوريا الجنوبية تستجوب زعيم المعارضة بتهمة تحويل مبالغ غير قانونية إلى الجارة الشمالية

وتشتبه النيابة في أن 5 ملايين دولار من إجمالي التحويلات كانت مخصصة لبرنامج "كيونغ كي" لدعم المزرعة الذكية في كوريا الشمالية، بينما كان المبلغ المتبقي 3 ملايين دولار هو ما طالبت به كوريا الشمالية كتكلفة لتسهيل زيارة "لي" إلى كوريا الشمالية.