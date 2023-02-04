بعد واقعة المنطاد الصيني فوق أمريكا.. ما مناطيد التجسس ولماذا هي مهمة؟

وتعد مناطيد التجسس بالونات خفيفة الوزن، مليئة بغاز الهيليوم، وملحق بالبالون معدات تجسس مثل الكاميرا البعيدة المدى، ويمكن إطلاقها من الأرض إلى الجو، حيث يمكنها التحليق على ارتفاع 18 ألف متر، أي فوق المسار المخصص للطائرات التجارية، وفي منطقة تُعرف بـ"القريبة من الفضاء".