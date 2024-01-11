روسيا: نواصل كلَّ الجهود لوقفٍ عاجل لإطلاق النار في غزة

أعلنت وزارةُ الخارجية الروسية، اليوم "الخميس"، مواصلةَ موسكو بذلَ كل الجهود من أجل وقف عاجل لإطلاق النار في غزة.
وقالت الخارجية الروسية في بيان: "إن روسيا تواصل بذلَ الجهود في المقام الأول على منصات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة؛ من أجل التوصل بشكل عاجل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة، وإتاحة إمكانية وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، واستعادة الأفق السياسي على أساس ثنائي في عملية السلام الفلسطيني الإسرائيلي".
وأضافت الوزارة: "أن الجانب الروسي ينطلق من حقيقة أن هجوم حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، بما في ذلك احتجاز الأسرى، يستحقُّ كلَّ الإدانة، لكن لا يمكن ولا ينبغي استخدامه كمبرّر للعقاب الجماعي من قبل إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلّة لملايين الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة؛ ما يعدُّ انتهاكًا لقواعد ومبادئ القانون الإنساني الدولي".