روسيا: نواصل كلَّ الجهود لوقفٍ عاجل لإطلاق النار في غزة

وأضافت الوزارة: "أن الجانب الروسي ينطلق من حقيقة أن هجوم حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، بما في ذلك احتجاز الأسرى، يستحقُّ كلَّ الإدانة، لكن لا يمكن ولا ينبغي استخدامه كمبرّر للعقاب الجماعي من قبل إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلّة لملايين الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة؛ ما يعدُّ انتهاكًا لقواعد ومبادئ القانون الإنساني الدولي".