90 يوماً من العدوان على غزة.. استشهاد 16350 امرأةً وطفلًا والجرائم تتواصل

وبيّنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 6450 امرأة استشهدن خلال العدوان الإسرائيلي على المنازل والأحياء السكنية التي تعرض معظمها للتدمير من طائرات ومدفعية الاحتلال، كما بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين من الأطفال نحو عشرة آلاف، لافتة النظر أن 29313 فلسطينيًا في قطاع غزة هم في عداد الشهداء والمفقودين.