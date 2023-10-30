"بوتين": روسيا تقاتل مسببي الصراع في فلسطين.. وهذا مفتاح الحل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين إنه "لا سبيل لمساعدة الفلسطينيين إلا بقتال من يقفون وراء الصراع، ونحن نقاتلهم في أوكرانيا". مؤكدًا أن "مفتاح حل الصراع هو إقامة دولة فلسطينية".
وفي التفاصيل، قال "بوتين": "إنه بدلاً من ملاحقة ومعاقبة الإرهابيين في مناطق الشرق الأوسط، بدأت أطراف عدة في تطبيق سياسة الانتقام على مبدأ المسؤولية الجماعية".
وأكد الرئيس الروسي أن النخب الأمريكية هي المستفيدة من زعزعة الاستقرار العالمي، وأن الولايات المتحدة تحتاج إلى فوضى مستمرة في الشرق الأوسط؛ لذا تشوه سمعة من يريدون وقف سفك الدماء، وحتى الأمم المتحدة تتعرض للاضطهاد.
وشدَّد بوتين على أن مشاهد الأطفال القتلى والدماء ومعاناة المسنين وقتل الأطباء في الشرق الأوسط تؤجج حزننا، لكن التعاطف فقط غير مقبول، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وأضاف بأن روسيا تناضل من أجل المستقبل ومبادئ النظام العالمي العادل. وتابع: "أزمة الشرق الأوسط بدأت بهجوم إرهابي ضد إسرائيليين، لكنهم قاموا بانتقام جماعي ضد مدنيي غزة".