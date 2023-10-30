"بوتين": روسيا تقاتل مسببي الصراع في فلسطين.. وهذا مفتاح الحل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين إنه "لا سبيل لمساعدة الفلسطينيين إلا بقتال من يقفون وراء الصراع، ونحن نقاتلهم في أوكرانيا". مؤكدًا أن "مفتاح حل الصراع هو إقامة دولة فلسطينية".