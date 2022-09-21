ولماذا رفعتم تخصيب اليورانيوم إلى 60%.. "رئيسي": إيران لا تسعى لحيازة سلاح نووي

أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن بلاده لا تسعى لحيازة سلاح نووي.
وقال "رئيسي": "إن إيران لا تسعى إلى صنع أسلحة نووية أو حيازتها، ولا مكان لهذه الأسلحة في عقيدتنا"، وفقًا لـ"يورونيوز".
وطالب بضمانات من الولايات المتحدة بأنها ستلتزم بأي اتفاق نووي يتم التوصل إليه.
وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي قد أعلن في إبريل 2021 بدء إيران في رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المئة.
ويجعل التخصيب بنسبة 60 في المئة إيران قادرة على الانتقال بسرعة إلى نسبة 90 في المئة وأكثر، وهي المعدلات المطلوبة لاستخدام اليورانيوم في تصنيع قنبلة نووية.