إسبانيا.. حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في 23 يوليو

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الاثنين إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 23 يوليو (تموز) المقبل، غداة هزيمة واضحة، مُني بها الاشتراكيون في استحقاق محلي ومناطقي.
وفي خطاب متلفز ذكر "سانشيز" أنه أبلغ الملك فيليبي السادس بقراره حل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات عامة، تُجرى في 23 يوليو.
وأوضح أنه تم اتخاذ هذا القرار في ضوء نتائج انتخابات أمس، وفقًا لـ"فرانس برس".
وقال: "سانشيز: "بوصفي رئيس الحكومة والحزب الاشتراكي، أتحمل مسؤولية النتائج، وأعتقد أنه من الضروري أن يتم الرد، وتسليم تفويضنا الديمقراطي إلى الإرادة الشعبية".
ونال حزب الشعب المحافظ الذي يمثل المعارضة الرئيسية العدد الأكبر من الأصوات في انتخابات أمس المحلية، التي اعتُبرت بمنزلة اختبار يسبق الانتخابات العامة التي كانت مرتقبة نهاية العام.