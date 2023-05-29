إسبانيا.. حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في 23 يوليو

ونال حزب الشعب المحافظ الذي يمثل المعارضة الرئيسية العدد الأكبر من الأصوات في انتخابات أمس المحلية، التي اعتُبرت بمنزلة اختبار يسبق الانتخابات العامة التي كانت مرتقبة نهاية العام.