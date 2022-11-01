للمرة الخامسة في 4 سنوات.. الإسرائيليون ينتخبون برلمانًا جديدًا وسط سخط واسع

توجّه الناخبون في "إسرائيل" للإدلاء بأصواتهم للمرة الخامسة في أربع سنوات، اليوم (الثلاثاء)، في انتخابات برلمانية يحاول من خلالها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو العودة للسلطة، عبر سباق من المرجّح أن يسفر عن صعود حزب يميني متطرف، ليصبح صاحب الكلمة العليا في تشكيل الحكومة المقبلة في "إسرائيل".