روسيا تتهم أوكرانيا والأمم المتحدة بعرقلة اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

اتهمت روسيا، الأممَ المتحدة وأوكرانيا، بعرقلة تنفيذ اتفاق تصدير سفن الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود؛ في حين تم استئناف عمليات تفتيش السفن بموجب الاتفاق بعد مفاوضات على مدى يومين.
وقالت وزارة الخارجية الروسية: إن أوكرانيا والأمم المتحدة تتسببان في عراقيل لعمليات تفتيش السفن التي تنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وكذلك تسجيل السفن الجديدة.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول يواجه بالفعل صعوبات حالية في تسجيل السفن الجديدة وعمليات التفتيش، بموجب صفقة الحبوب.
وقالت زاخاروفا: "في الوقت الحاضر، تواجه منصة مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، بالفعل، صعوباتٍ في تسجيل السفن الجديدة وإجراء عمليات التفتيش؛ نتيجة تصرفات الممثلين الأوكرانيين وممثلي الأمم المتحدة، الذين -على ما يبدو- لا يريدون أو لا يستطيعون مواجهتهم"؛ وفق ما نقله موقع "الشرق الأوسط".
يشار إلى أن روسيا وأوكرانيا وقّعتا -بشكل منفصل- وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، منتصف العام الماضي؛ لتأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا، عبر البحر الأسود، إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.