روسيا تتهم أوكرانيا والأمم المتحدة بعرقلة اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

وقالت زاخاروفا: "في الوقت الحاضر، تواجه منصة مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، بالفعل، صعوباتٍ في تسجيل السفن الجديدة وإجراء عمليات التفتيش؛ نتيجة تصرفات الممثلين الأوكرانيين وممثلي الأمم المتحدة، الذين -على ما يبدو- لا يريدون أو لا يستطيعون مواجهتهم"؛ وفق ما نقله موقع "الشرق الأوسط".