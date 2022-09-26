أمريكا تخصص 457.5 مليون دولار مساعدات أمنية مدنية لأوكرانيا

وأوضح "بلينكن" في بيان أنه منذ منتصف ديسمبر 2021، التزمت الولايات المتحدة بأكثر من 645 مليون دولار كمساعدات لوكالات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية الأوكرانية، بما في ذلك الشرطة الوطنية الأوكرانية، وخدمة حرس الحدود الحكومية، وفقاً لـ"الحرة".