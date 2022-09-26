أمريكا تخصص 457.5 مليون دولار مساعدات أمنية مدنية لأوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الاثنين)، تخصيص الولايات المتحدة 457.5 مليون دولار إضافية كمساعدات أمنية مدنية لتعزيز جهود وكالات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية الأوكرانية؛ بهدف تحسين قدراتها التشغيلية وإنقاذ الأرواح.
وأوضح "بلينكن" في بيان أنه منذ منتصف ديسمبر 2021، التزمت الولايات المتحدة بأكثر من 645 مليون دولار كمساعدات لوكالات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية الأوكرانية، بما في ذلك الشرطة الوطنية الأوكرانية، وخدمة حرس الحدود الحكومية، وفقاً لـ"الحرة".
وتضم المساعدات معدات حماية شخصية، وإمدادات طبية، وعربات مدرعة، مما أدى إلى انخفاض كبير في عدد الضحايا المدنيين الأوكرانيين والمدافعين عنهم.
وخصصت واشنطن جزءاً من هذه المساعدات الجديدة لدعم جهود الحكومة الأوكرانية لتوثيق الفظائع، التي ارتكبتها القوات الروسية والتحقيق فيها، ومقاضاة مرتكبيها.