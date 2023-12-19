هل هناك تحولات بالمواقف الغربية؟.. 3 دول أوروبية تطالب إسرائيل بوقف حربها على غزة

ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية تحولات كبيرة في المواقف الغربية تجاه الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة والمستمرة منذ 73 يومًا، ففي الوقت الذي دعا فيه وزيرا خارجية بريطانيا وألمانيا إلى "وقف دائم لإطلاق النار"، طالبت وزيرة الخارجية الفرنسية بالتوصل إلى هدنة "فورية ودائمة" لتجنب تداعيات كارثية للقطاع المُحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي.
التغيّر التدريجي في المواقف الغربية والأمريكية تجاه العدوان على غزة، وفق سكاي نيوز عربية يأتي لعدّة أسباب على رأسها الضغوط الداخلية في تلك الدول نتيجة آلاف الشهداء من المدنيين الفلسطينيين جراء "القصف العشوائي للاحتلال"، فضلًا عن مضي الكثير من الوقت لتنفيذ الكيان الصهيوني لـ"بنك أهدافه" داخل القطاع، وكذلك عدم وجود خطة واضحة أمام إسرائيل بشأن اليوم التالي لإنهاء هذا الصراع.
وتواجه إسرائيل ضغوطاً متزايدة من حلفائها بشأن عدوانها في غزة، حيث انتقدت الولايات المتحدة، الداعم الرئيس لها، ما وصفته بـ"القصف العشوائي" الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين.
ورغم امتناع بريطانيا وألمانيا عن التصويت على قرار مجلس الأمن الأخير لوقف إطلاق النار، والذي عطلته الولايات المتحدة باستخدام الفيتو، خرج وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، للتأكيد على "الحاجة العاجلة" لتحقيق "وقف دائم لإطلاق النار" في غزة.
وبحسب صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، تمثل مواقف الوزيرين تحولًا واضحًا في مواقف البلدين بشأن العدوان الاسرائيلي على غزة.
ووجه الوزيران حديثهما إلى إسرائيل بالقول إنه "على الحكومة الإسرائيلية أن تفعل المزيد للتمييز بشكل كافٍ بين المسلحين والمدنيين، وضمان استهداف حملتها لقادة حماس"، موضحين أن "إسرائيل عليها الالتزام بالقانون الإنساني الدولي. ولن تنتصر في الحرب لو دمرت عملياتها أفق التعايش السلمي مع الفلسطينيين.
كما سبق أن دعت بريطانيا وأكثر من 12 دولة أخرى، من بينها أستراليا وكندا وفرنسا، الكيان المحتل إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة للتصدي لعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.