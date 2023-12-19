هل هناك تحولات بالمواقف الغربية؟.. 3 دول أوروبية تطالب إسرائيل بوقف حربها على غزة

ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية تحولات كبيرة في المواقف الغربية تجاه الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة والمستمرة منذ 73 يومًا، ففي الوقت الذي دعا فيه وزيرا خارجية بريطانيا وألمانيا إلى "وقف دائم لإطلاق النار"، طالبت وزيرة الخارجية الفرنسية بالتوصل إلى هدنة "فورية ودائمة" لتجنب تداعيات كارثية للقطاع المُحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي.