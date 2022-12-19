فرار ووجود قوي.. هجوم على قوات من "الحرس الإيراني" يحصد 4 منهم

ومنذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر بينما كانت تحتجزها شرطة الأخلاق في العاصمة طهران، تشهد سيستان بلوشستان تظاهرات مندّدة بالنظام على غرار مدن أخرى في أنحاء البلاد.