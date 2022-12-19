فرار ووجود قوي.. هجوم على قوات من "الحرس الإيراني" يحصد 4 منهم

قُتل أربعة من عناصر الأمن في هجومٍ "إرهابي" بجنوب شرق إيران، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الإثنين.
وقالت الوكالة إنه "خلال عمل إرهابي، قُتل أربعة من عناصر قوات الحرس الثوري" في منطقة سراوان بمحافظة سيستان بلوشستان قرب الحدود الباكستانية.
وذكرت "إرنا"، أن "الوجود القوي لقوات الأمن أجبر عناصر المجموعة على الفِرار باتجاه باكستان"، دون تقديم مزيدٍ من التفاصيل، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
ومنذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر بينما كانت تحتجزها شرطة الأخلاق في العاصمة طهران، تشهد سيستان بلوشستان تظاهرات مندّدة بالنظام على غرار مدن أخرى في أنحاء البلاد.