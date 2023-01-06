"أمر كاذب".. أوروبا ترد على "هدنة بوتين": يشترون الوقت لتجميع قواتهم!

وأضاف: "كانت روسيا التي أطلقت هذا العدوان غير الشرعي. عندما يتحدّث المعتدي عن وقف لإطلاق النار، أعتقد أن الرد الذي يخطر لنا جميعًا هو التشكيك في مواجهة نفاق من هذا القبيل"، داعياً إلى "خطوات ميدانية ملموسة" تشمل "الوقف الكامل للهجمات العسكرية".