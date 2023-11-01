الصين تطالب بحماية أرواح الفلسطينيين كغيرهم من الشعوب الأخرى

ولفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ، عبر منصة "إكس"، إلى أن أكثر من 60 موظفاً للأمم المتحدة، وأكثر من 100 عامل طبي، وأكثر من 8000 فلسطيني، قُتِلوا في القصف على قطاع غزة؛ وذلك يتجاوز حدود الدفاع عن النفس، وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي.