كسر هدنة الـ72 ساعة.. انفجارات حول مقار عسكرية والقصر الرئاسي بالسودان

وأفادت "CNN"، مساء السبت، بأن المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية قال إن قوات الدعم السريع أفرجت عن سجناء من سجنين؛ أحدهما في الهدى في غرب أم درمان والآخر في سوبا؛ في حين نَفَت قوات الدعم السريع الإفراج عن أي سجناء.