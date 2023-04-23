كسر هدنة الـ72 ساعة.. انفجارات حول مقار عسكرية والقصر الرئاسي بالسودان

رغم هدنة الـ72 ساعة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في السودان؛ استمر القتال الأحد، مع اشتباكات حول المقرات العسكرية والقصر الرئاسي في الخرطوم.
وقال شهود عيان لـ"CNN بالعربية": إنهم سمعوا أسلحة ثقيلة تُستخدم في الخرطوم، وسمعوا هجمات جوية وقاذفات صواريخ وإطلاق نار وانفجارات كانت شديدة ومدوية صباح الأحد.
وأفادت "CNN"، مساء السبت، بأن المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية قال إن قوات الدعم السريع أفرجت عن سجناء من سجنين؛ أحدهما في الهدى في غرب أم درمان والآخر في سوبا؛ في حين نَفَت قوات الدعم السريع الإفراج عن أي سجناء.
يُذكر أنه في سجن الهدى شمال غرب أم درمان، يوجد نزلاء من الأجهزة الأمنية محتجزون، بعضهم حُكِم عليه بالإعدام، كما يوجد أعضاء من قوات الدعم السريع في كلا السجنين.