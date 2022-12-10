تواصل إغلاق أكبر خط أنابيب لنقل النفط من كندا إلى أمريكا

وينقل خط كيستون 622 ألف برميل من الخام الكندي يوميًّا إلى مناطق مختلفة من الولايات المتحدة. وقال محللون: إن توقف الخط قد يؤثر على المخزونات في مركز التخزين الرئيس في كوشينج بولاية أوكلاهوما، ويقطع إمدادات الخام إلى مركزي تكرير النفط.