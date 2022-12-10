تواصل إغلاق أكبر خط أنابيب لنقل النفط من كندا إلى أمريكا

أفادت وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة بأن الجهود المبذولة لإزالة النفط من أكبر تسرب للنفط الخام في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من عشر سنوات، ستتواصل خلال هذا الأسبوع؛ مما يرجح أن يستمر إغلاق خط أنابيب كيستون لأيام أخرى.
وبحسب وكالة "رويترز": فقد أغلقت شركة تي سي للطاقة أكبر خط أنابيب لنقل النفط من كندا إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء، بعدما تسرب 14 ألف برميل من النفط إلى مجرى مائي في كانساس.
وقالت الشركة يوم الجمعة: إنها لا تزال تدرس متى ستكون قادرة على إعادة الخط إلى الخدمة.
وينقل خط كيستون 622 ألف برميل من الخام الكندي يوميًّا إلى مناطق مختلفة من الولايات المتحدة. وقال محللون: إن توقف الخط قد يؤثر على المخزونات في مركز التخزين الرئيس في كوشينج بولاية أوكلاهوما، ويقطع إمدادات الخام إلى مركزي تكرير النفط.
واستمرّت الطواقم في كانساس في جهود التطهير يوم الجمعة بعد هذا التسرب الذي لم يعرف سببه.
يعتبر هذا هو ثالث تسرب لعدة آلاف من براميل النفط الخام من خط الأنابيب منذ افتتاحه لأول مرة في عام 2010. وتسبب تسرب سابق لخط كيستون في استمرار إغلاقه أسبوعين تقريبًا.