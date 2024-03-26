مفاوضات الدوحة بشأن غزة مستمرة على المستوى الفني

وشدد "الأنصاري" على أن الممر المائي إلى قطاع غزة ليس بديلاً لإدخال المساعدات براً إلى القطاع، مؤكداً أنه لا بديل عن وكالة "الأونروا" ليس فقط في غزة بل في جميع المناطق التي تعمل فيها الوكالة.