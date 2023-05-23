أمين "الناتو": تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات "إف-16" لا يجعلنا طرفًا في الحرب

وتخلّى الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تردُّده في إرسال مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا، بعد ضغوط استمرّت عدة أشهر من قبل كييف والحكومات الحليفة، وأعلن، الجمعة الماضية، أن الولايات المتحدة ستدعم جهود تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام الطائرة المقاتلة.