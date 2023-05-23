العالم

أمين "الناتو": تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات "إف-16" لا يجعلنا طرفًا في الحرب

أشار إلى أن كييف لها الحقّ في الدفاع عن النفس
أمين "الناتو": تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات "إف-16" لا يجعلنا طرفًا في الحرب
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اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم "الثلاثاء"، أن تدريب طيارين أوكرانيين على استخدام مقاتلات "إف-16" الأمريكية لا يجعل من الحلف طرفًا في الحرب.

وقال "ستولتنبرج" في تصريحات للصحافيين: "أوكرانيا لها الحقّ في الدفاع عن النفس، ونساعدها على التمسُّك بهذا الحق، وهذا لا يجعل حلف شمال الأطلسي وحلفاءه طرفًا في الحرب"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".

وتخلّى الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تردُّده في إرسال مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا، بعد ضغوط استمرّت عدة أشهر من قبل كييف والحكومات الحليفة، وأعلن، الجمعة الماضية، أن الولايات المتحدة ستدعم جهود تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام الطائرة المقاتلة.

الناتو
الأزمة الأوكرانية الروسية

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