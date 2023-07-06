"لوكاشينكو": زعيم "فاغنر" عاد إلى روسيا

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم (الخميس): "إن قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين غادر بيلاروسيا عائداً إلى روسيا، وأنه يتواجد الآن في مدينة سان بطرسبرغ الروسية التي تضم المقر الرئيسي للمجموعة".
وأضاف: "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يقضي على بريجوجين"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأوضح "لوكاشينكو" الذي توسط في اتفاق بين الكرملين و"بريجوجين"، الذي شن تمرداً مسلحاً ضد موسكو في 24 يونيو، أن العرض الذي قدمه لمجموعة فاجنر بتمركز بعض من قواتها في بيلاروسيا لا يزال قائماً.