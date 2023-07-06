"لوكاشينكو": زعيم "فاغنر" عاد إلى روسيا

وأوضح "لوكاشينكو" الذي توسط في اتفاق بين الكرملين و"بريجوجين"، الذي شن تمرداً مسلحاً ضد موسكو في 24 يونيو، أن العرض الذي قدمه لمجموعة فاجنر بتمركز بعض من قواتها في بيلاروسيا لا يزال قائماً.