استشهاد 257 فلسطينيًا اليوم جراء غارات إسرائيلية على غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن 109 فلسطينيين استُشْهِدوا في قصف استهدف منزلًا في حي الصبرة بمدينة غزة، مؤكدةً أن الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء، كما استشهد 147 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي استهدف منازل عدة في جباليا شمال قطاع غزة، ومنازل في مخيم النصيرات ومدينة خان يونس.