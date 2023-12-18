استشهاد 257 فلسطينيًا اليوم جراء غارات إسرائيلية على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في عمليات القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، خلال الساعات الماضية إلى 257 شهيدًا، إضافة إلى مئات الجرحى والمفقودين تحت أنقاض المنازل التي استهدفها القصف الإسرائيلي.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن 109 فلسطينيين استُشْهِدوا في قصف استهدف منزلًا في حي الصبرة بمدينة غزة، مؤكدةً أن الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء، كما استشهد 147 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي استهدف منازل عدة في جباليا شمال قطاع غزة، ومنازل في مخيم النصيرات ومدينة خان يونس.
في السياق ذاته، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من خطورة الوضع الصحي في شمال قطاع غزة، بعد انهيار المنظومة الصحية في المستشفيات، والتي استهدفها الاحتلال بالقصف والتدمير والحصار، والتي كان آخرها مستشفى العودة في تل الزعتر بجباليا.