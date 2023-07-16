"لدينا مخزون كافٍ".. "بوتين" يتوعّد أوكرانيا باستخدام القنابل العنقودية

توعّد الرئيسُ الروسي فلاديمير بوتين، اليوم "الأحد"، باستخدام القنابل العنقودية على الجبهة في أوكرانيا في حال استعملت كييف هذه الأسلحة التي تسلّمتها من الولايات المتحدة.
وقال "بوتين" في مقابلة مع قناة "روسيا 1" التلفزيونية العامة: "في روسيا، هناك مخزون كافٍ من القنابل العنقودية المختلفة الأنواع"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف: "حتى الآن لم نستخدمها، لم يكن هناك ضرورة لذلك، رغم أننا واجهنا نقصًا معروفًا في الذخائر في وقت ما".
وتدارك الرئيس الروسي: "ولكن إذا تم استخدامها ضدّنا، نحتفظ لأنفسنا باتخاذ إجراءات مضادة".
ويمكن لهذه الأسلحة المثيرة للجدل أن تنشر ما يصل إلى مئات العبوات الناسفة الصغيرة التي قد تظلّ في الأرض بدون أن تنفجر؛ ما يشكّل خطرًا على المدنيين بعد انتهاء النزاع.