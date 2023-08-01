صدامات دامية بين الهندوس والمسلمين في ولاية هاريانا تخلّف 5 قتلى.. ومخاوف من التصعيد

وبحلول مساء أمس الاثنين، وصلت أعمال العنف إلى مدينة "جوروجرام" المجاورة، حيث أُضرمت النيران في مسجد في حوالي منتصف الليل، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.