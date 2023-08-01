صدامات دامية بين الهندوس والمسلمين في ولاية هاريانا تخلّف 5 قتلى.. ومخاوف من التصعيد

أعلن مسؤولون في الشرطة الهندية مقتل 5 أشخاص بينهم شرطيان في اشتباكات اندلعت أمس الاثنين بين الهندوس والمسلمين في ولاية هاريانا المجاورة للعاصمة نيودلهي.
وبحسب وكالة "رويترز"، فقد وقعت الصدامات أثناء مرور موكب ديني هندوسي في منطقة "نوه" ذات الأغلبية المسلمة.
وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة كريشان كومار :"كان من المفترض أن ينتقل الموكب من معبد إلى آخر، لكن الاشتباكات اندلعت في الطريق بين الجانبين مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص".
وأضاف أن اثنين من القتلى من أفراد قوة حراسة من المتطوعين تساعد الشرطة في السيطرة على الاضطرابات المدنية.
وأشار "كومار" إلى أن 10 آخرين من أفراد الشرطة أصيبوا في الاشتباكات.
وبحلول مساء أمس الاثنين، وصلت أعمال العنف إلى مدينة "جوروجرام" المجاورة، حيث أُضرمت النيران في مسجد في حوالي منتصف الليل، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.
وصدرت أوامر حظر بالمنطقة بعد إضرام النار في بعض السيارات مساء أمس، وصدرت تعليمات للمدارس والجامعات بالإغلاق اليوم الثلاثاء.
وقالت الشرطة في بيان صباح اليوم الثلاثاء: "تم التعرف على المهاجمين (الذين أضرموا النار في المسجد) وألقي القبض على عدد منهم".
وأضافت أنه تقرر كذلك تشديد الإجراءات الأمنية حول أماكن العبادة.