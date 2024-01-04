دلالة على الخلافات الداخلية.. استقالة مسؤول أمريكي بسبب تعامل بايدن مع حرب غزة

في أحدث دلالة على الخلافات داخل الإدارة الأمريكية، مع استمرار تزايد أعداد الضحايا الفلسطينيين في الحرب المستمرة على غزة منذ 90 يوماً، استقال مسؤول بارز في وزارة التعليم أمس الأربعاء؛ بسبب طريقة تعامل الرئيس جو بايدن مع الحرب.