واصل جرائمه ضد الإنسانية.. الاحتلال ينبش "1100" قبر في "التفاح" ويسرق "150" جثمانًا

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى أكثر من "22,430" شهيدًا، بينهم "9730" طفلًا، و"6830" امرأة، بالإضافة إلى "7000" مفقود، وأكثر من "57,600" جريح.