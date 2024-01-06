واصل جرائمه ضد الإنسانية.. الاحتلال ينبش "1100" قبر في "التفاح" ويسرق "150" جثمانًا

واصل الاحتلالُ الإسرائيلي جرائمَه ضدّ الإنسانية في غزة، وأقدم على جريمة جديدة لا تحترم أي كرامة إنسانية وتفوق معدلات الجرائم التي ارتكبت على مدار حروب سابقة؛ وذلك بنبش "1100" قبر في مقبرة التفاح شرقي القطاع، وسرقة "150" جثمانًا.
ووفق وسائل إعلام فلسطينية: سبق وقامت الجرافات بتجريف مقابر جماعية في مستشفيات غزة.
واستشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، وأُصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال المتواصل على مواقع مختلفة في قطاع غزة، جوًّا، وبرًّا، وبحرًا، مع دخول العدوان يومه الـ92.
وشنّ طيرانُ الاحتلال غاراتٍ عنيفةً استهدفت منزلًا في بلدة الزوايدة وسط القطاع؛ ما أدّى لاستشهاد وإصابة العشرات، فيما لا تستطيع طواقمُ الإسعاف الوصولَ إليها.
وقصف طيرانُ الاحتلال مدينةَ خان يونس، لاسيما في منطقة أصداء غرب المدينة؛ ما أدّى لاستشهاد مواطنين، وإصابة آخرين بجروح.
وتشهد مخيماتُ المغازي، والبريج، والنصيرات، سلسلةً من القصف المدفعي العنيف، فيما اعتلى قنّاصةُ الاحتلال بعضَ العمارات المرتفعة، وأطلقت الرصاص صوب أي مواطن يحاول التحرك أو النزوح لمنطقة أخرى.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى أكثر من "22,430" شهيدًا، بينهم "9730" طفلًا، و"6830" امرأة، بالإضافة إلى "7000" مفقود، وأكثر من "57,600" جريح.