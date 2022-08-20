بحلول سبتمبر.. برنامج الغذاء العالمي: المجاعة تهدّد 22 مليون شخص على الأقل في القرن الإفريقي

وأشار البرنامج، في بيان له، إلى أن احتجاب هطول الأمطار للموسم الرابع على التوالي منذ نهاية عام 2020 م فاقم جفافاً هو الأسوأ منذ 40 عاماً، وأدّى إلى نفوق الملايين من رؤوس الماشية وقضى على المحاصيل وأغرق مناطق في كينيا والصومال وإثيوبيا في أوضاع أشبه بالمجاعة، وترك أكثر من مليون شخص منازلهم بحثاً عن المياه والغذاء.