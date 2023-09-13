مأساة "درنة" الليبية.. السلطات تعلن عن دفن 3350 من ضحايا "دانيال"

وقال "الخراز" وفق "سكاي نيوز عربية": فيما يخص الضحايا المصريين، فقد تم تسليم 75 جثمانًا من العمالة المصرية الذين قضوا في مدينة درنة، وهناك قرابة 40 مفقودًا مصريًّا في مدينة درنة، وهناك تواصل مستمر مع ذويهم لمعرفة معلومات أكثر عن المفقودين، كما طلبنا منهم صورًا شخصية للتعرف عليهم.