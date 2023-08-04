أوكرانيا تهاجم قاعدة بحرية روسية قرب نوفوروسيسك

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن خدمات الطوارئ في نوفوروسيسك أكدت وقوع انفجارات، وأضافت أنه جرى إبلاغ أجهزة الأمن، والميناء هو واحد من أكبر الموانئ على البحر الأسود.