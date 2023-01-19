"زيلينسكي" ينتقد تردّد ألمانيا في تزويد أوكرانيا بالدبابات

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم "الثلاثاء"، تردّد ألمانيا في تزويد أوكرانيا بدبابات ثقيلة من صنعها، عشية اجتماع مهم لمجموعة الاتصال الأوكرانية في رامشتاين في ألمانيا لتنسيق تقديم المزيد من المساعدة لكييف.
وقال "زيلينسكي" عبر الفيديو خلال مأدبة فطور على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا: "هناك أوقات يجب ألا نتردّد فيها أو نقارن، كأن يقول أحدهم: سأعطي دبابات إذا فعل ذلك طرف آخر".
وكان الرئيس الأوكراني يشير إلى تقارير إعلامية تفيد بأنّ برلين لن تمنح أوكرانيا دبابات ثقيلة إلّا في حال أرسلت الولايات المتحدة دبابات "ابرامز".