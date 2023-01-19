"زيلينسكي" ينتقد تردّد ألمانيا في تزويد أوكرانيا بالدبابات

وقال "زيلينسكي" عبر الفيديو خلال مأدبة فطور على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا: "هناك أوقات يجب ألا نتردّد فيها أو نقارن، كأن يقول أحدهم: سأعطي دبابات إذا فعل ذلك طرف آخر".