سيناريوهات ما بعد مقتل "بريغوجين".. فراغ القيادة يضع "فاغنر" بين الانقسام والانهيار

لا يزال مقتل قائد "فاغنر" يفيغيني بريغوجين، يثير جملة من التساؤلات بشأن مصير المجموعة "العابرة للقارات" في الفترة المقبلة.
"سي إن إن"، نشرت في تقرير لها توقعات الخبراء بسعي الكرملين لاستيعاب فاغنر في الجيش الروسي على أن يتم تعيين قائد "حليف" لها؛ إلا أن ذلك لن يلقى ردود فعل إيجابية بين صفوف المجموعة.
وقالت ناتاشا ليندشتيدت، الأستاذة في جامعة "إسيكس": "أعتقد أن فاغنر سوف تنهار بدون بريغوجين؛ لأنه قاد المجموعة بطريقة شخصية للغاية، بطريقة يكون فيها الولاء له أكثر من أي كيان أو شخص آخر".
"فراغ القيادة" في فاغنر بات أكثر صعوبة بالنظر إلى أن اثنين من مساعدي بريغوجين الموثوقين، القائد الميداني لفاغنر ديمتري أوتكين، ورئيس الخدمات اللوجستية فاليري تشيكالوف، كانا على متن الطائرة أيضًا.
صعوبة الأمر تتمثل في أن نفوذ فاغنر تَعزز أكثر خلال الحرب الأوكرانية؛ لا سيما بعد أن لعبت المجموعة دورًا قياديًّا في الهجمات على سوليدار وباخموت؛ إلا أن ذلك ارتد فيما بعدُ على علاقة المجموعة بالكرملين؛ حيث إن تنامي قوتها شكّل عامل خطر لا يمكن صرف النظر عنه.
والآن بعد خروج بريغوجين من المشهد، أصبح لزامًا على الكرملين أن يقرر مستقبل المجموعة، سواء من خلال إضفاء الشرعية عليها وجعلها جزءًا من القوات المسلحة الروسية، أو السماح لها بالاستمرار في شكل آخر.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تحديثها الاستخباري، الجمعة: إن وفاة بريغوجين سيكون له -بشكل شبه مؤكد- تأثير مزعزع بشدة لاستقرار مجموعة فاغنر.
وأضافت: "إن سماته الشخصية المتمثلة في النشاط المفرط والجرأة الاستثنائية والرغبة في تحقيق النتائج، تغلغلت في فاغنر. ومن غير المرجح أن يضاهيه أي خليفة".
ليندشتات قالت إنه "من غير المرجح أن تتمكن روسيا من السيطرة الكاملة على المجموعة.. ما أراه على الأرجح هو الانقسام، ولن يكون لروسيا سيطرة كاملة على هذا، وأعتقد أننا سنشهد قدرًا كبيرًا من الفوضى، وهذا أمر خطير للغاية؛ لأن هذه الأنواع من الجماعات بمجرد انشقاقها تصبح أكثر جرأة وتشكل تهديدًا للأمن الإقليمي".
ويتجاوز تأثير فاغنر حدود روسيا؛ حيث قاتلت المجموعة إلى جانب القوات الروسية في سوريا وشاركت في مجموعة واسعة من الأنشطة في إفريقيا، ويقدر بعض الخبراء أنها تعمل في أكثر من 12 دولة.