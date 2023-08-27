سيناريوهات ما بعد مقتل "بريغوجين".. فراغ القيادة يضع "فاغنر" بين الانقسام والانهيار

ليندشتات قالت إنه "من غير المرجح أن تتمكن روسيا من السيطرة الكاملة على المجموعة.. ما أراه على الأرجح هو الانقسام، ولن يكون لروسيا سيطرة كاملة على هذا، وأعتقد أننا سنشهد قدرًا كبيرًا من الفوضى، وهذا أمر خطير للغاية؛ لأن هذه الأنواع من الجماعات بمجرد انشقاقها تصبح أكثر جرأة وتشكل تهديدًا للأمن الإقليمي".