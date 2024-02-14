"الصحة العالمية" تطالب بإجراء تحقيقات في الهجمات على المرافق الطبية والمرضى وسيارات الإسعاف في غزة

ودعا ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة الدكتور ريك بيبركورن في مؤتمر صحفي إلى وقف الهجمات على المنشآت الصحية في غزة، حيث لم يتبقّ سوى 3 مستشفيات تعمل بشكل جزئي في الجنوب ومستشفى ميداني، وأن ما تبقى من مستشفيات مهدد بالتوقف عن العمل بسبب نقص الإمدادات وأوامر الإخلاء، مطالباً بإجراء تحقيقات في الهجمات على المستشفيات والمرضى والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف في غزة.