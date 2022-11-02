بعد تهديد "نتنياهو" بتجميده.. "ميقاتي": أمريكا تكفل تنفيذ اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل

ذكر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم "الأربعاء"، أن الضمانات الأمريكية ستكفل تنفيذ اتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل في حال فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بأغلبية في الانتخابات، بعد تهديده بتجميد الاتفاق الذي دخل حيّز التنفيذ.
وقال "ميقاتي" في اتصال هاتفي مع "رويترز"، من الجزائر حيث تعقد القمة العربية: "نحن لا نخشى تغيير السلطات في إسرائيل، فإن فاز نتنياهو أو غيره فلا أحد باستطاعته أن يقف في وجه هذا الموضوع".
وأضاف: "أصبح الاتفاق في عهدة الأمم المتحدة، ولبنان من ناحيته ملتزم بهذا الاتفاق الذي أودع في الأمم المتحدة، ونحن لا نعتقد أن أحدًا يمكن أن يزيح قيد أنملة بهذا الموضوع".
وتعهّدت الولايات المتحدة بمواصلة دور الضامن للاتفاق الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس.