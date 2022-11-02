بعد تهديد "نتنياهو" بتجميده.. "ميقاتي": أمريكا تكفل تنفيذ اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل

وقال "ميقاتي" في اتصال هاتفي مع "رويترز"، من الجزائر حيث تعقد القمة العربية: "نحن لا نخشى تغيير السلطات في إسرائيل، فإن فاز نتنياهو أو غيره فلا أحد باستطاعته أن يقف في وجه هذا الموضوع".