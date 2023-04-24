وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يدعون إلى ضرورة وقف إطلاق النار في السودان

وأوضح الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يركز حاليًّا على السعي لوقف الأعمال القتالية، وبلورة مخرج سلمي للأزمة، إلى جانب استمرار إجلاء رعايا الاتحاد الأوروبي، معربًا عن شكره للأطراف الإقليمية والأوروبية التي أسهمت في عمليات إجلاء رعايا الاتحاد، والذين بلغ عددهم نحو ألف شخص حتى الآن.